71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi defnedildi
71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi defnedildi
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yusuf Derin, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki üç çocuk babası Kıbrıs Gazisi Yusuf derin için Hatipler köyünde askeri tören düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Derin'in sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisinin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hatipler Köyü Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Yusuf Derin'in cenazesi köyünde toprağa verildi.