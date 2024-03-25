Üye Girişi
Haberler

71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi defnedildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi defnedildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yusuf Derin, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki üç çocuk babası Kıbrıs Gazisi Yusuf derin için Hatipler köyünde askeri tören düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Derin'in sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisinin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hatipler Köyü Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Yusuf Derin'in cenazesi köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak Jandarma Devrek Kıbrıs Albay Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir? DEM Parti Kırıkkale Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Merkez adayı Cahide Dorak kimdir? DEM Parti Karaman Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karaman Merkez adayı Zozan Efetürk kimdir? DEM Parti Bayburt Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bayburt Merkez adayı Tülay Kılınç kimdir? DEM Parti Bilecik Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Merkez adayı Ömer Ege kimdir? DEM Parti Çankırı Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı Merkez adayı Sadiye Akoğlu kimdir? DEM Parti Çorum Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çorum Merkez adayı Ümit Küçükbayatlılı kimdir? DEM Parti Düzce Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Düzce Merkez adayı Ayfer Fatma Çelik kimdir? DEM Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta Eğirdir adayı Hatice Uçar kimdir? DEM Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne Keşan adayı Abdullah Kaya kimdir? DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title