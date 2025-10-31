Haberler

70 Yaşındaki Kadın Dolandırılmaktan Kurtarıldı

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Demirel, telefonla dolandırılma girişiminden polis sayesinde kurtuldu. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, kadını bankaya yönlendirdi. Emniyet ekipleri, kadının evine giderek durumu fark edip uyarılarda bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Demirel, telefonla dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu.

Ayvaz Mahallesinde yaşayan Demirel'i telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadını bankaya yönlendirdi.

Durumu fark eden Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evine giderek uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, yaşlı kadını 1 milyon lira dolandırmaktan kurtardı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
