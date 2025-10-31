70 Yaşındaki Kadın Dolandırılmaktan Kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Demirel, telefonla dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu.

Ayvaz Mahallesinde yaşayan Demirel'i telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadını bankaya yönlendirdi.

Durumu fark eden Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evine giderek uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, yaşlı kadını 1 milyon lira dolandırmaktan kurtardı.