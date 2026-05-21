Antalya -70 yaşında üniversiteden mezun oldu belgesini profesör oğlu verdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 70 yaşındaki Rahime Uluşar, üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yarım asır sonra sınava girip kazandığı yüksekokuldan mezun olmayı başaran Rahime Uluşar'a mezuniyet belgesini profesör olan oğlu verdi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Bahadır Güneş, MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun ve mezun öğrenciler ile aileleri katıldı. Okul birincisi Cüneyt Karaöz yaş kütüğüne plaket çaktıktan sonra Kaymakam Bahadır Güneş'ten başarı ve mezuniyet belgesini aldı. Müzik dinletisinden sonra diğer mezunlara protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi.

OĞLU BELGE, EŞİ ÇİÇEK VERDİ

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık Programı'ndan mezun olan Rahime Uluşar da mezuniyet belgesini almak için sahneye çağrıldı. Rahime Uluşar'ın belgesini oğlu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar verdi. Eşi eczacı Nadir Uluşar da sahneye gelerek Rahime Uluşar'a çiçek verip, kutladı.

'50 YIL SONRA SINAVA GİRDİM'

Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumanın hep hayali olduğunu söyleyen Rahime Uluşar, "Hiç aklımdan çıkmamıştı. Ama devamlı çalıştığım için zamanımı hep çocuklarıma ayırdım. 'Okuyayım' derken zaman çok çabuk geçti. Çocuklarım üniversite sınavlarına girerken girsem çok daha iyi bölümler okuyabilirdim. İyi puanlarla bir yerlere girebilirdim. Buna da şükür 50 yıl sonra üniversite sınavına girdim. Türkiye genelinde 611 bininci geldim. 274 eşit ağırlıklı puanım var. 4 yıllık bölümlerden de tutuyordu ama ben sağlığımı da göz önünde bulundurarak 4 yıllığa gidemedim. 2 yıllık bölüme giderek hevesimi giderdim. Bu duyguyu yaşadım. Çok güzel bir şey. İsteği olan herkesin sınava girmesini ve okumasını dilerim" dedi.

'CÜBBESİNİ GİYDİRMEK NASİP OLDU'

Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar da annesinin başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Annem hiçbir dersten kalmadı. Müthiş bir başarı. Kendisinin ilerleyen zamanlarda başkalarına da örnek olabileceğini düşünüyoruz. Her yaşta başarı alınabileceğini, her yaşta okunabileceğini, genç kalınabileceğini, öğrenmenin yaşı olmadığını, öğrenmek için çalışmanın yaşının olmadığını, her zaman insanların insanlığa verebileceği bir şeylerin olabileceğini gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Annem doçent veya yardımcı doçentlik cübbemi giydirmişti. Sırasıyla gidiyoruz. Bize de onun cübbesini giydirmek nasip oldu. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı