70'inde ressam olmak için kolları sıvadı: 72 yaşındaki Aliye teyzenin resim aşkı

MALATYA Malatya'da yaşayan 72 yaşındaki Aliye Gülbeng rölyef ve ahşap boyamayla başladığı kursta ressam olmak için kolları sıvadı.

Bir süre önce eşini kaybeden 72 yaşındaki Aliye Gülbeng, arkadaşların da teşvikiyle başvuruda bulunduğu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Eğitim Merkezi'nde başarı ile tamamladığı rölyef ve ahşap boyama kurslarının ardından resim yapmak için kolları sıvadı.

Sanatla uğraşının kendini rahatlattığını kaydeden 72 yaşındaki Aliye Gülbeng "2016 yılında rölyefe başladım. Sonrasında ahşap boyamaya geldim. Burada resme gelip bakardım. Yaptıkları resme hep özeniyordum. Arkadaşlar sen de git diye beni yönlendirdiler. Geldim hocamı gördüm çok sevdim devam ediyorum. Kendimi huzurlu hissediyorum. Dinlenmiş buluyorum" dedi.

Tepkilere aldırma yoluna devam etti

Resim kursuna başlamasıyla birlikte yakın çevresinin tepkisiyle karşılaştığını aktaran Gülbeng, " Akrabalarım kızıyor. Ablalarım diyor gitme otobüslerde düşeceksin ne işin var. Ama ben geliyorum. Sabah olunca erkenden buraya koşturuyorum. Bana diyorlar ki namazını kıl bu yaştan sonra senin resim dersinde ne işin var. Diyorum namazımı da kılıyorum, Kuranı mı da okuyorum ama burayı da seviyorum. Hepsini bir arada yürütüyorum. Burası, arkadaşlarım hocam çok iyi çok hepsini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Endişe yerini güvene bıraktı

72 yaşındaki Aliye Gülbeng'in ilk başlarda endişeli olduğunu ifade eden Sanat ve Eğitim Merkezi Eğitmenlerinden Derya Gülkoca ise " Aliye teyze ilk geldiğinde diğer kurslara katılmıştı. İlk geldiğinde resim yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye bir endişesi vardı ama altından kalkıyor. Güzel bir şekilde ilerliyor. Şuan çok iyi işler çıkartıyor" diye konuştu.