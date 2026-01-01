Haberler

Minik Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı

Aksaray'da yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, karla kaplanan Türk bayrağı motifini temizleyip öpmesiyle yürekleri ısıttı. Bu ince davranışı belediye ekipleri tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Aksaray'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifini üzerine yağan kardan temizleyerek öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep ile babası Ahmet Berk, kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı.

Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep Ebrar'ın, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizleyip öpmesi belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından görüntülendi.

Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berk ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
