7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Güncelleme:
Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, karla kaplanan Türk bayrağı motifini temizleyerek öpmesiyle bayrak sevgisini gösterdi. Aksaray Belediye Başkanı, Zeynep'i evinde ziyaret ederek ona Türk bayrağı ve hediyeler verdi.

AKSARAY'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifinin üzerinde biriken karı temizleyerek öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Ebrar Berk, babası Ahmet Berk, kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı. Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizleyip öpmesi, belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından görüntülendi. Aksaray Belediyesinin sanal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenlerin beğenisini topladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Zeynep Ebrar Berk'i evinde ziyaret ederek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette konuşan baba Ahmet Berk, "Biz bu değerleri büyüklerimizden böyle gördük. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştiriyoruz. Bizim için vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve devlet sevgisi çok önemli." dedi.

Zeynep Ebrar ise "Türk bayrağını, devletimi ve ailemi çok seviyorum. Milli ve manevi değerlerime sahip çıkıyorum. Annem ve babam beni bu şekilde yetiştirdi." diye konuştu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
