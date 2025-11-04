Haberler

7. Uluslararası Türk Dünyası MS Kongresi Kazakistan'da Gerçekleşti

Kazakistan'ın Almatı şehrinde TİKA desteğiyle düzenlenen kongrede, Multipl Skleroz hastalığına yönelik güncel tedavi yöntemleri ve Türk dünyasında sağlık işbirliği konuları ele alındı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle 7. Uluslararası Türk Dünyası MS ( Multipl Skleroz ) Kongresi düzenlendi.

Türk devletleri arasında sağlık alanında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmenin hedeflendiği kongrede, söz konusu ülkelerden çok sayıda nöroloji uzmanı, akademisyen ve sağlık uzmanları bir araya geldi.

TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen kongrede, Multipl Skleroz hastalığının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar, yeni bilimsel gelişmeler ve Türk dünyasında MS hastalarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik ortak projeler değerlendirildi.

Ayrıca katılımcılar arasında bölgesel sağlık işbirliğini geliştirme konusunda önemli görüş alışverişi yapılırken, kongre kapsamında doktor ve araştırmacılara yönelik eğitim oturumları da düzenlendi.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı açıklamada, kongrenin Türk dünyasında tıp alanında bilgi paylaşımı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Erdoğmuş, TİKA olarak bu tür etkinlikleri desteklediklerini dile getirerek "Türk dünyasında dostluk, dayanışma ve ortak stratejilerin geliştirilmesi açısından bu tür etkinlikler büyük bir fırsat sunmaktadır. Kongrenin sonunda varılan bilimsel işbirliği ve ortak proje kararlılığı, önümüzdeki dönemde bu alandaki etkiyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
