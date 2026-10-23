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7 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 milyon 261 bin 500 TL ele geçirildi

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9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı; 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabancalar, 19 mermi, 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi; 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda; 1 adet 9,19 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 19 adet mermi, 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar, farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi. Aramalarda ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyaya el konulmasına yönelik gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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