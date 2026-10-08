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7. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi başladı, yarın 16 STK'dan 21 temsilci katılacak

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Yeşilay'ın ev sahipliğinde düzenlenen 7. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi başladı. Bağımlılığın küresel sorun olduğunu belirten Genel Başkan Mehmet Dinç, uluslararası işbirliği gerektiğini söyledi; zirveye yarın 16 sivil toplum kuruluşundan 21 temsilci katılacak.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenlenen, bağımlılığın önlenmesinden tedaviye uzanan bütüncül yaklaşımlar, narkotik tehditler, hak temelli savunuculuk ve spor temelli önleme modellerinin konuşulacağı 7. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi başladı.

Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programa farklı ülkelerden bağımlılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, burada yaptığı konuşmada, 7. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi vesilesiyle farklı ülkelerden İstanbul'a gelen katılımcılarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Farklı ülkelerden, kurumlardan ve kültürlerden gelmelerine rağmen insanları bağımlılıklardan korumak, çocuklar ile gençler için daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için ortak bir amaç uğruna bir arada olduklarını belirten Dinç, "Bağımlılık sınırları aşan bir sorun. Yeni bir madde bir ülkede ortaya çıkıp çok kısa sürede başka bir ülkeye ulaşabiliyor. Yeni bir dijital alışkanlık dünyanın dört bir yanında milyonlarca genci etkileyebiliyor. Bir kişiyle başlayan bir sorun, bir aileyi hatta bütün bir toplumu derinden etkileyebiliyor." diye konuştu.

Dinç, bu sorunun çözümü için sınırların ötesine geçilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Bu anlayışın Yeşilayın da temelinde yer aldığına dikkati çeken Dinç, "106 yıldır değişmeyen bir misyonla çalışıyoruz. İnsan onurunu korumak, bağımlılıkları önlemek ve insanların sağlıklı ve bağımsız bir yaşam kurmalarına destek olmak." ifadelerini kullandı.

Dinç, çalışmalarını önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk olmak üzere üç temel alanda sürdürdüklerini, tüm çalışmalarının merkezinde insanın yer aldığını kaydetti.

Türkiye genelindeki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinin, bağımlılık sorunu yaşayan kişilere ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek sunduğunu vurgulayan Dinç, "Rehabilitasyon merkezlerimiz de insanların hayatlarını yeniden kurmalarına ve iyileşme yolunda ilerlemelerine destek oluyor. Ancak sorumluluğumuz kendi sınırlarımız içinde sona eremez. Bağımlılık küresel bir sorun. Küresel sorunlar ise uluslararası işbirliğini gerektiriyor. Bugün Uluslararası Yeşilay Federasyonu, 70 ülkeden Yeşilay kuruluşlarını bir araya getiriyor. Birleşmiş Milletler (BM) sistemiyle yürüttüğümüz çalışmalar ve UNODC (BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi) ile Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla yaptığımız işbirlikleri aracılığıyla bağımlılığa karşı küresel mücadeleyi güçlendirmeye de katkı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Yeni sentetik uyuşturucular ortaya çıkıyor"

Dinç, bugün 30 üyesi bulunan İstanbul İnisiyatifinin buluşma platformundan çok daha fazlası haline geldiğinin altını çizdi.

Zirvenin risklerin çok hızlı değiştiği bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Dinç, "Yeni sentetik uyuşturucular ortaya çıkıyor. Fentanil ve nitazenler gibi maddeler dünyanın farklı bölgelerinde ciddi riskler oluşturuyor. Bu zirve boyunca tüm bu konuları ele alacağız. Ancak umuyorum ki sorunları sadece anlatmakla kalmayacağız. Çözümlerimizi de paylaşacağız." dedi.

Yarın da devam edecek zirveye 16 sivil toplum kuruluşundan 21 temsilci katılacak.

Bu kapsamda ABD, İtalya, İspanya, İzlanda, Singapur, İsveç, Pakistan, Gana, Kenya, Malezya, Ürdün ve Nijerya'da bağımlılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri de zirvede yer alacak.

Kaynak: AA
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