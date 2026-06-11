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Meteoroloji'den 7 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Artvin, Kars, Ardahan, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Erzurum, Artvin, Kars, Ardahan, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı bölgelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bakanlık, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra bazı bölgelerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum'un kuzey ve doğusu, Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ise Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmelerini istedi.

Kaynak: ANKA
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