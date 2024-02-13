Üye Girişi
Haberler

7 ilde eş zamanlı operasyon! 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dikkat çeken bir gelişmeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 117 şüphelinin de kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-39" operasyonlarında;

  • İstanbul'da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve
  • Antalya'da Soner TAYYAR,
  • Kocaeli'de Uğur ÖZGEN,
  • Samsun'da Sadi YILDIRIM,
  • Bilecik'te Melik KORKUT,
  • Kars'ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,
  • Konya'da Bülent ŞİMŞEK'in ele başı oldukları toplam 7? Organize Suç Örgütü Çökertildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon! 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı

117 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

7 ilde eş zamanlı operasyon! 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı

ÇÖKERTİLEN ÖRGÜTLERİN SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin;

  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
  • Nitelikli Yağma,
  • Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti,
  • Kasten Yaralama,
  • Ölümle Tehdit,
  • Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
  • Tefecilik,
  • Çek ve Senet Tahsilatı,
  • Şantaj,
  • Fuhuşa Teşvik,
  • Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon! 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu;

  • 30 adet ruhsatsız tabanca,
  • 20 adet tüfek ile
  • Çok sayıda senet ve paraya el konuldu.

7 ilde eş zamanlı operasyon! 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı

"HALKIMIZIN HUZURUNU BOZANLARIN HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Batman adayı kim oldu? Batman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Balıkesir adayı kim oldu? Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Aydın adayı kim oldu? Aydın CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Ordu adayı kim oldu? Ordu CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Kayseri adayı kim oldu? Kayseri CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Adıyaman adayı kim oldu? Adıyaman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi!
1000

Yorumlar (5)

Vatan Daş:

Hep çoluk çocuk bakarmısın. Memlekette aile yapısı bozulmaya başladığı için bu durumdalar. Aile yapısınıda kontrolsüz ve aşırı göçten kaynaklı asimile olan bir toplum haline geldik.

8
1
yanıtYanıtla
Mark Kolçak:

Çöplerde bir sürü bedava şey varken.. suç işlemeye ne gerek varki.

2
3
yanıtYanıtla
hepdoğruyusöyleyenbiri:

Kardeş sen geçim sıkıntısından mı bu hale geldin ?

yanıt1
yanıt0
İsmail Note:

Ali Yerlikaya Vallahi adamsın.

4
0
yanıtYanıtla
Yusuf Kartal :

günde ortalama 7 Örgüt cökertiliyor. Önüne gelen Örgüt kurmus. Kurtlar Vadisi vs. gibi Dizileri izleyerek büyüyen jenerasyondan zaten daha ne beklenirdi.

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title