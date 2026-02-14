Cizre'de '7'den 70'e Okuyan Cizre Projesi' Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen "7'den 70'e Okuyan Cizre Projesi" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şube Müdürü Ahmet Gümüş başkanlığında, okul proje koordinatörlerinin katılımıyla projeye ilişkin süreç izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, projenin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, projenin sürdürülebilirliği ile etki düzeyinin artırılmasına yönelik planlamalar üzerinden değerlendirme yapıldı.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü Şükran Çetik de projenin veri temelli izleme boyutuna dair sunum gerçekleştirdi.