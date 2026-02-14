Cizre'de '7'den 70'e Okuyan Cizre Projesi' Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Cizre'de hayata geçirilen '7'den 70'e Okuyan Cizre Projesi' için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, projenin uygulama süreci, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı. Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü, projenin veri temelli izleme süreci hakkında bir sunum yaptı.
Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şube Müdürü Ahmet Gümüş başkanlığında, okul proje koordinatörlerinin katılımıyla projeye ilişkin süreç izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, projenin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, projenin sürdürülebilirliği ile etki düzeyinin artırılmasına yönelik planlamalar üzerinden değerlendirme yapıldı.
Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü Şükran Çetik de projenin veri temelli izleme boyutuna dair sunum gerçekleştirdi.