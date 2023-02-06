7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Malatya Akçadağ'da Depremin Etkisi ile Cami Yıkıldı

Malatya Akçadağ’daki Mescid-i Aksa Camii bugün meydana gelen depremlerin etkisi ile temelinden sökülerek yana yattı, camide yıkıntılar oluştu. Herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Malatya Akçadağ'daki Mescid-i Aksa Camii, bugün meydana gelen depremlerin etkisi ile temelinden sökülerek yana yattı, yıkıntılar oluştu. Caminin yıkılması nedeniyle ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Mescid-i Aksa Camii, bugün 04.17'de 7.7, 13.24'te de 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve sonrasında devam eden artçı depremlerin etkisi ile büyük hasar aldı. Caminin dış cephesi ve kolonları yıkıldı, duvarlarında ise çatlaklar oluştuğu görüldü. Ayrıca şiddetli depremlerin etkisi ile caminin temelinden sökülerek yana yattığı da gözlendi. Caminin yıkılması nedeniyle ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.