Haberler

'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık bebek, darbedilmiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7,5 aylık U.C.S. isimli bebek, annesi tarafından 'merdivenden düştü' diyerek hastaneye getirildi ancak darbedildiği belirlendi. Anne G.B. ve sevgilisi H.C.P. tutuklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, annesi G.B. tarafından 'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık U.C.S.'nin darbedildiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri belirlenen G.B. ile sevgilisi H.C.P. tutuklandı.

Kentte yaşayan G.B., 4 Aralık'ta 7,5 aylık erkek bebeği U.C.S.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirip merdivenden düştüğünü söyledi. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen bebeğin darbedildiği belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri gerekçesiyle anne G.B. ile sevgilisi H.C.P. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile sevgilisi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan U.C.S. bebek, 18 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Bakkala giren ekipler şoka uğradı! Hemen şehir çöplüğüne götürüldü