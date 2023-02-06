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7.4'lük deprem sonrası Adıyaman'da son durum! 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. Yıkımın yaşandığı Adıyaman'da 100 bina yıkıldı, 28 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı.

100 BİNA YIKILDI

Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da da en az 100 bina yıkıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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