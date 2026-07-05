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67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı

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Akşehir'de düzenlenen 67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, türbe önünde yapılan çağrı töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı. Şenlikte siyasi tartışma da yaşandı.

67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir'de yapılan etkinliklerle başladı.

Nasreddin Hoca Türbesi önünde düzenlenen "Nasreddin Hoca Şenliğine Çağrı" töreni kapsamında tellallar, sokak ve caddelerde davul çalarak çağrı yaptı.

Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Müfit Can Saçıntı türbeden çıkarak halkı etkinliklere davet etti.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Nasreddin Hoca'nın yaklaşık sekiz asırdır halkın yaşamına ışık tuttuğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Saçıntı'ya siyasi içerikli konuştuğu gerekçesiyle tepki göstererek etkinliklerin devamına katılmayacağını belirtip alandan ayrıldı.

Kalabalık daha sonra maya çalma etkinliği için Akşehir Çayı'na geçti. Nasreddin Hoca'yı ve dünya mizah kahramanları Till Eulenspiegel, Hitar Petar ve Aldar Köse'yi canlandıran sanatçılar, kendi dillerinde "Ya tutarsa" diyerek göle maya çaldı.

Türk halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, Macaristan ve Kazakistan halk oyunları ekipleri de geleneksel kıyafetleri ve bandolarıyla Nasreddin Hoca Mizah Yolu'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şenliğe, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.

Tiyatro ve halk dansları gösterileri, sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmalarının yapılacağı şenlik 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
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