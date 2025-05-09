Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında

65 Yaşındaki Kadının Gelinlik Giyme Hayali Gerçekleşti

65 Yaşındaki Kadının Gelinlik Giyme Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da huzurevinde kalan 65 yaşındaki bir kadının gelinlik giyme hayali lise öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, güzellik bölümü öğrencileri kadına gelinlik giydirerek unutulmaz bir an yaşattı.

Gelinlik giyme hayali 65 yaşında gerçek oldu

SAMSUN - Samsun'da lise öğrencileri, Anneler Günü kapsamında huzurevlerinde kalan anneleri okulda ağırladı. Programa katılan 65 yaşındaki huzurevi sakininin gelinlik giyme hayali öğrenciler tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Samsun'da, İlkadım Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle Canik ve Atakum ilçelerindeki huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde kalan anneleri ağırladı. Kahvaltı programının ardından, okulun 'güzellik ve cilt bakımı bölümü' öğrencileri, huzurevi yönelik cilt bakımı ve güzellik uygulamaları gerçekleştirdi. Programın en duygusal anlarından biri ise, huzurevinde kalan bir huzurevi sakininin yıllardır içinde taşıdığı gelinlik giyme hayalinin gerçekleştirilmesi oldu. Moda ve tasarım bölümü öğrencileri, bu özel hayali gerçeğe dönüştürerek zarif bir gelinlik giydirdikleri 65 yaşındaki kadına unutulmaz bir an yaşattı.

Müdür Ersoy'dan öğrencilere teşekkür

Etkinliklerle ilgili bir açıklamada bulunan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, "Okulun tüm alanlarında sevgiyle karşılanan büyüklerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine emek veren İlkadım Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine, özverili öğretmenlerimize ve gönülden katkı sunan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Okulun yiyecek içecek bölümü öğrencilerinin hazırladığı sabah kahvaltısına davet edilen huzurevi sakinlerine İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bakiye Can ve Canik Huzurevi Müdürü Hakan Zeren eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.