Haberler

65 Yaş Üzeri Vatandaşlardan Sağlık Raporu Talebi Ayrımcılık Olarak Değerlendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİHEK, 65 yaş üzeri vatandaşlardan vekaletname çıkarmak için sağlık raporu talep eden notere 100 bin lira ceza verdi. Uygulama, yaş temelinde ayrımcılık olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul Kadıköy'de bir noterliğin vekaletname çıkarmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaştan yaşını gerekçe göstererek, sağlık raporu talep etmesi üzerine yürüttüğü incelemede; uygulamanın yaş temelinde ayrımcılık olduğuna hükmederek notere 100 bin lira idari para cezası verdi.

Bir üniversitede dekan olarak görev yapan kişi, vekaletname çıkarmak için İstanbul Kadıköy'deki bir noterliğe gittiğini ancak 65 yaş üzeri olduğu gerekçesiyle hukuki ehliyetini gösterir doktor raporu talep edildiğini ve işleminin yapılmadığını iddia ederek TİHEK'e başvurdu. Muhatap noter A.B.K., TİHEK'e sunduğu savunmada, işlem sırasında noterlikte bulunmadığını ve sağlık raporu talebinin noterlikteki görevli personel tarafından yürütüldüğünü belirtti. Noter, uygulamanın kişilerin hukuki güvenliğini korumaya yönelik olduğunu, her 65 yaş ve üzerindeki kişiden rapor talep edilmediğini ve bu uygulamanın yasal yükümlülükten kaynaklandığını savundu.

'AYRIMCI VE KEYFİ BİR UYGULAMA'

TİHEK yaptığı incelemede, noterlik işlemlerinde kişilerin ehliyetine ilişkin rapor istenmesinin yalnızca kişinin davranışları veya görünümünden doğan somut şüphe hallerinde söz konusu olabileceğini belirtti. Kurul, yalnızca belli bir yaş eşiğinin aşılmasının sağlık raporu zorunluluğu için meşru bir gerekçe olamayacağını kaydetti. Kararda, Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nde, yaşlılığı nedeniyle hukuki işlem yeteneğinden şüphe edilen kişilerden sağlık raporu istenmesinin amacının, işlemin sıhhati ve hukuki güvenliğin sağlanması olduğuna yer verildi. Ancak Yönetmelik'te belirtilen kriterler doğrultusunda ön değerlendirme yapılmaksızın başvurandan sağlık raporu talep edilmesinin ayrımcı ve keyfi bir uygulama olduğu, başvurana orantısız bir yük getirdiği ve dolayısıyla ölçülü ve orantılı olmadığı vurgulandı.

'ÖN YARGILI UYGULAMALAR İNSAN ONURUNA AYKIRI'

Kararda ayrıca, 65 yaş ve üzeri herkesten sağlık raporu istenmesi uygulamasının 'yaşlı bireylerin özerkliklerini ve saygınlıklarını zedelediği, onları tek tipleştiren ve yeterliliklerini sorgulayan ayrımcı bir tutum' olduğu belirtildi. Türkiye Noterler Birliği'nin de 65 yaşın tek başına rapor zorunluluğu için yeterli olmadığı yönündeki genelgesine atıf yapılarak, yaşlı bireylere yönelik kalıp yargıların ve ön yargılı uygulamaların insan onuruna aykırı olduğu ifade edildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, yapılan uygulamanın yaş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi ve başvuruya konu işlemin gerçekleştiği tarihte noter olarak görev yapan A.B.K. hakkında 100 bin TL idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Parkta dehşet! 4 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! İşte zirveye damga vuran mesaj

Putin'le kritik zirve! Görüşmeye Erdoğan'ın mesajı damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Ders arası felaket; 12 yaşında kalp krizi geçirdi
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş

Makatına hava basılarak öldürülen çocuk failiyle halay çekmiş
Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı evinde ölü bulundu

Üniversiteyi yıkan haber! Bölüm başkanı lojmanda ölü bulundu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.