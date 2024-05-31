65 yaş üstü kadınlar için Kur'an kursu mezuniyet töreni düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 65 yaş üstü kadınlar için düzenlenen Kur'an kursu eğitimini tamamlayanlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ve İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı'nın katıldığı törende, kursiyerlere mezuniyet belgeleri verildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayan 65 yaş üstü kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından 65 yaş üstü kadınlara yönelik Kur'an kursu eğitimi tamamlandı.
Akıncılar Belediyesi sosyal tesislerinde ve Yeşilyazı Kur'an Kursu'nda düzenlenen programlara Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ve İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı katıldı.
Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere mezuniyet belgesi verildi.