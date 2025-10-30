62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Akşam Yemeği' Gösterimi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "Akşam Yemeği" filminin gösterimi yapıldı.

Film ekibinden yapılan açıklamada, yönetmenliğini Okan Akgün'ün üstlendiği, senaryosunu Suat Köçer'in yazdığı, başrollerini Perihan Savaş, Halil Ergün ve Eda Akalın'ın paylaştığı kısa film, Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda seyirciyle buluştu.

Yönetmen Akgün, gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşide, Perihan Savaş ve Halil Ergün gibi büyük ustalarla çalışmanın zor bir o kadar da değerli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Filmin, dramatik olmasının yanında, trajikomik bir yanının da olduğunu belirten Akgün, senarist Köçer ile filmin uzun metrajını da çekmeyi planladıklarını dile getirdi.

Köçer de hikayeyi oluştururken, bir arkadaşının yaşadıklarından esinlendiğini ifade etti.