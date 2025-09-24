Haberler

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Forum Başvuruları Sona Erdi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan Film Forum'a 172 proje başvurdu. Finale kalacak isimler 17-18 Ekim 2025'te açıklanacak. Film Forum, projelerin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

(ANTALYA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum'a başvurular sona erdi. Toplam 172 projenin başvurduğu Film Forum'da finale kalacak isimler, 17-18 Ekim 2025 tarihlerinde açıklanacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde gerçekleştirilen Film Forum'da başvuru süreci tamamlandı. Film Forum'a; Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu kapsamında "Pitching" kategorisinde 37, Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek fonunda 13, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu'nda 79, Belgesel Film Work-in-Progress Platformu'nda 28 ve Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu'nda 15 olmak üzere toplam 172 başvuru yapıldı.

Yönetmenleri ve yapımcıları destekleyerek projelerin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını hedefleyen Film Forum'da finale kalacak isimler, 17-18 Ekim 2025 tarihlerinde açıklanacak. Türkiye sinemasının üretim gücünü artırmayı ve yenilikçi ve özgün projeleri sinema profesyonelleriyle buluşturmayı hedefleyen Film Forum'da, final sunumları ise 27-28 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin önde gelen sektörel destek platformu Film Forum, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken, bu yıl toplam 1 milyon 100 bin TL tutarında para ödülü verecek.

