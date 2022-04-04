60 yaşındaki kişi 90 kez Covid-19 aşısı yaptırdı - Haberler

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60 yaşındaki kişi 90 kez Covid-19 aşısı yaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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60 yaşındaki kişi 90 kez Covid-19 aşısı yaptırdı

Almanya'nın Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir şahıs, Covid-19 aşısı olmak istemeyen kişilere aşı kartı satabilmek için 90 kez aşı oldu.

Almanya'nın Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir şahıs, Covid-19 aşısı olmak istemeyen kişilere aşı kartı satabilmek için 90 kez aşı oldu.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir kişinin, polis tarafından yakalanana dek Covid-19 aşısı olmak istemeyenlere aşı kartı satabilmek için 90 kez Covid-19 aşısı yaptırdığı iddia edildi. Eilenburg kasabasındaki bir aşı merkezine 2 gün art arda aşı yaptırmaya gelen şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelide bulunan boş aşı kartlarına el konurken, hakkında cezai işlem başlatıldı. Farklı markalara ait yaklaşık 90 aşı olan kişinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Alman polisi son zamanlarda, aşı pasaportlarında sahtecilik ile ilgili çok sayıda operasyon düzenliyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Koronavirüs, Magdeburg, Almanya, Polis, Güncel, Haberler

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