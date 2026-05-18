KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı kapanışı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde 60 yaş ve üstü bireylerin sosyalleşmesini amaçlayan '60+ Tazelenme Üniversitesi'nin akademik yıl kapanış töreni gerçekleştirildi. Törende yaşlılardan oluşan koro türküler seslendirdi, katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurulan, 60 yaş ve üstü bireylerin kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşmesini amaçlayan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kayalı Kampüsü 3. Merkezi Derslik Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, yaşlılardan oluşan "Ritmin Yaşı Yok" korosu Trakya'ya özgü türküleri seslendirdi.

Koro üyelerinin performansı katılımcılardan ilgi gördü.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, konuşmasında "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkati çeken Ak, öğrenme, üretme ve paylaşma isteğinin yaşamın her döneminde sürdüğünü ifade etti.

Kırklareli Üniversitesinin toplumla bütünleşen ve her yaştan bireyin gelişimine katkı sunan bir eğitim kurumu olduğunu belirten Ak, şunları kaydetti:

"60+ Tazelenme Üniversitesi de bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Program süresince kıymetli büyüklerimiz kampüs yaşamına aktif şekilde katılmış, gençlerle aynı ortamı paylaşmış, yeni bilgiler edinmiş ve üniversite kültürünü birlikte yaşama fırsatı bulmuştur. Bu süreç, kuşaklar arasında güçlü bağların kurulmasına ve karşılıklı deneyim paylaşımının artmasına önemli katkılar sağlamıştır."

Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan da eğitimlere katılan 32 yaşlı ile gönüllü öğrencilere teşekkür etti.

Törende ayrıca, Dr. Ezgi Zengin Demirbilek tarafından hazırlanan kısa video gösterimi sunuldu.

Program sonunda "60+ Tazelenme Üniversitesi"ne katılan yaşlılar ile projede görev alan akademik personele teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
