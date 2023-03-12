6 YIL ÖNCE ÇIKAN YANGINDA ZARAR GÖREN ÇAMBURNU'NDA ÖRTÜ YANGINI

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, 6 yıl önce çıkan yangında 25 hektar alanın zarar görüp, dikilen fidanların yeşerdiği Çamburnu Tabiat Parkı'nda örtü yangını çıktı. Belediye ve itfaiye ekipleri ile orman işçileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye, ilçe belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürüyor.

6 YIL ÖNCE YANGIN ÇIKMIŞTI

Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan yangınında yaklaşık 25 hektar sarıçam ormanı zarar görmüş, dikimi yapılan yaklaşık 29 bin fidanla yeniden yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri silinmişti.