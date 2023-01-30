6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası 27 Şubat'a ertelendi

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını, öğrencisi Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiasıyla görülen davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahakeme heyeti, duruşmanın kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmetti. Dava 27 Şubat'a ertelendi.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiğine yönelik iddialar Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Gümüşel'in bugün 26 yaşında olan H.K.G adlı kızını Kasım 2002'de öğrencisi Kadir İstekli ile evlendirdiği ve küçük kızın yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı öne sürüldü. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen iddialar sonrası Gümüşel ve İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili bugün ilk dava görüldü. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşelve Kadir İstekli, hazır bulundu. Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel'in katılmadığı duruşmaya, tarafların avukatlarının yanı sıra İstanbul Barosu başta olmak üzere farklı şehirlerden baro yetkilileri de geldi. Daha önce talimatla ifadesi alınan mağdur H.K.G. de duruşmaya katılmadı.

BARO AVUKATLARI VE CHP'Lİ VEKİLLER GÖZLEMCİ OLARAK KABUL EDİLDİ

İstanbul Barosu ve bazı baro avukatlarından oluşan 10 kişilik gözlemci heyeti mahkemeye kabul edildi. Öte yandan CHP milletvekilleri Ali Fazıl Kasap , Suzan Şahin, Aysu Bankoğlu ve CHP il kadın kolu başkanı Yeşim Ağırman da mahkemeye gözlemci olarak kabul edildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ, DAVA 27 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatları duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı katılma taleplerinin bir kısmının kabul edilmesi ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddine karar verdi. Ayrıca heyet duruşmanın kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmetti. Dava 27 Şubat'a ertelendi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.