Haberler

6 Yaşındaki Emir Ali Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

6 Yaşındaki Emir Ali Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 yaşındaki Emir Ali Gümüş, yangın merdiveninin yanındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, Gümüş'ün cenazesi adli tıpa götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde oturdukları binanın 13'üncü katında yangın merdiveninin yanındaki pencereden düşen Emir Ali Gümüş (6), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürel Mahallesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde 16 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katında oturan Gümüş çiftinin 2 çocuğundan Emir Ali Gümüş, koridorda oynarken, yangın merdiveninin yanındaki pencereden sarkıp, düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emir Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emir Ali'nin, oyun oynarken pencereye çıkıp aşağıya sarkarak düştüğü belirtilirken, polis, anne ve babasının ifadesine başvurdu.

'İLKOKULA YENİ BAŞLAMIŞ'

Görgü tanığı apartman sakinlerinden Talip Yayabaşı, "Aşağı indiğimizde yerde yatıyordu zaten. Yukarıdan nasıl oldu bilmiyoruz, görmedik. Üzücü bir olay. Annesi üzgündü, sakinleştirmeye çalıştılar. İlkokula yeni başlamış. Yukarıda koridor var bizim, aşağı bakarken herhalde dengesini kaybetti. Biz evdeydik, hiçbir şey duymadık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı

Kabine'ye bir koltuk daha! Yeni bakanlık için çalışmalar başladı
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke

Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
Rüyasında define gören kadın oğluyla birlikte tünel kazarken yakalandı

Rüyasında görüp harekete geçti! Anne ve oğlu böyle suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.