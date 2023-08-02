6 yaşındaki çocuk kargo aracının altında kaldı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kargo aracının altında kalan 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, öğle sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı sokakta meydana geldi. İddialara göre Yurt İçi kargo firmasına ait olan 34 AJD 643 plakalı aracı kullanan sürücü T.A.ara sokakta bir eve kargo bırakmak için giriş yaptı. Akabinde geri manevra yapan sürücü, 6 yaşındaki Suriyeli olduğu öğrenilen K.H. isimli küçük çocuğu fark edemeyerek aracın altında aldı. Olayı gören komşuların yardıma koşarak yaralı çocuğu aracın altından çıkararak 112 Acil hattına ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu sedye ile ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun vücudunda kırıklar olduğu ve iç kanama geçirdiği, hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.