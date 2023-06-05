Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baba ve anne zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan, Kadir İstekli ise zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından yargılanıyor. Duruşma, iddia makamının ek süre talebi nedeniyle 17 Temmuz tarihine ertelendi.

6 yaşındaki çocuğun 'istismar' davası 17 Temmuz'a ertelendi

İSTANBUL 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel ile Kadir İstekli'nin yargılandığı davada iddia makamı esas hakkında mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu. Duruşma, 17 Temmuz tarihine ertelendi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin ise "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 1 tanık dinlendi. Saat 10.00' da başlayan duruşma yaklaşık 2 saat sürdü. İddia makamı, esas hakkında mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu. Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2023 saat 10.00'a duruşmayı erteledi.