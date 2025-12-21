Haberler

İstanbul'da 6. Uluslararası Çikolata Kupası etkinliği gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Çikolata Kupası etkinliği, yerli ve yabancı gastronomi profesyonellerini bir araya getirdi. Çeşitli yarışmalar ve atölye çalışmaları ile zenginleştirilen etkinlikte, çikolatanın kültürel yolculuğu ele alındı.

Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) tarafından 6. Uluslararası Çikolata Kupası (Chocolate Cup 2025) etkinliği düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, belediyenin Sergi ve Fuar Merkezi'nde dün başlayan ve bugün de devam eden etkinlik, yerli ve yabancı gastronomi profesyonellerini buluşturdu.

Çeşitli illerden ve farklı ülkelerden gelen şefler, öğrenciler ve amatör katılımcılar, çikolata ve tatlı sanatındaki hünerlerini sergiledi.

Etkinlik kapsamında "çikolata pralini", "truffle", "mousse", "pasta" ve "restoran tatlı tabağı" gibi kategorilerde bireysel yarışmalar düzenlendi.

Liseler, üniversiteler, yarı profesyoneller ve ülkeler arası takımların katılımıyla ekip yarışmalarının yapıldığı etkinlikte, çikolata heykel, butik pasta ve sanatsal sunumların yer aldığı display yarışmaları da düzenlendi.

Festival kapsamında düzenlenen panel ve workshoplarda, çikolatanın kültürel yolculuğu, sektördeki dönüşüm, sağlıklı ve bilinçli tüketim ile yaratıcılık temaları ele alındı. Uluslararası şeflerin gerçekleştirdiği uygulamalı atölyelerde, katılımcılara farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı sunuldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren katılımcılara kupa ve plaketleri verildi.

"Hepsini gönlümde birinci olarak kabul ediyorum"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, böylesine prestijli ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çikolatayla ilgili çeşitli yarışmalar düzenlendiğini aktaran Yıldırım, "Dün gençler kategorisi vardı. Yaklaşık 60 gencimiz bu yarışmada birbirleriyle yarıştı ve ödülleri dün verildi. Bugün ise ülkeler yarışıyor. Dört ülkeden, her biri üçer kişilik olmak üzere dört takım çikolata yarışmasında mücadele etti. Elbette birinciyi jüri değerlendirecek, ancak ben hepsini gönlümde birinci olarak kabul ediyorum. Çünkü yarışmaya katılmak nezaket, görgü ve aynı zamanda cesaret işidir. Bu cesaretlerinden dolayı tüm yarışmacıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çikolatanın birçok kişi tarafından sevilerek tüketildiğini belirten Yıldırım, "Çikolatayı sevmeyen yoktur. Çikolata insanın hayatını dengeler, zihnin daha iyi çalışmasına vesile olur ve insanı mutlu eder. Tabii ki aşırıya kaçmamak gerekir. Neticede şekerli bir üründür. Ama her insanın günde mutlaka bir dilim, bir parça da olsa bitter çikolata yemesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AGAFED Genel Başkanı Ahmet Karaman ise Chocolate Cup'ın yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda sektör için güçlü bir etkileşim ve işbirliği platformu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title