İstanbul'da 6. Uluslararası Çikolata Kupası etkinliği gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) tarafından 6. Uluslararası Çikolata Kupası (Chocolate Cup 2025) etkinliği düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, belediyenin Sergi ve Fuar Merkezi'nde dün başlayan ve bugün de devam eden etkinlik, yerli ve yabancı gastronomi profesyonellerini buluşturdu.

Çeşitli illerden ve farklı ülkelerden gelen şefler, öğrenciler ve amatör katılımcılar, çikolata ve tatlı sanatındaki hünerlerini sergiledi.

Etkinlik kapsamında "çikolata pralini", "truffle", "mousse", "pasta" ve "restoran tatlı tabağı" gibi kategorilerde bireysel yarışmalar düzenlendi.

Liseler, üniversiteler, yarı profesyoneller ve ülkeler arası takımların katılımıyla ekip yarışmalarının yapıldığı etkinlikte, çikolata heykel, butik pasta ve sanatsal sunumların yer aldığı display yarışmaları da düzenlendi.

Festival kapsamında düzenlenen panel ve workshoplarda, çikolatanın kültürel yolculuğu, sektördeki dönüşüm, sağlıklı ve bilinçli tüketim ile yaratıcılık temaları ele alındı. Uluslararası şeflerin gerçekleştirdiği uygulamalı atölyelerde, katılımcılara farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı sunuldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren katılımcılara kupa ve plaketleri verildi.

"Hepsini gönlümde birinci olarak kabul ediyorum"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, böylesine prestijli ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çikolatayla ilgili çeşitli yarışmalar düzenlendiğini aktaran Yıldırım, "Dün gençler kategorisi vardı. Yaklaşık 60 gencimiz bu yarışmada birbirleriyle yarıştı ve ödülleri dün verildi. Bugün ise ülkeler yarışıyor. Dört ülkeden, her biri üçer kişilik olmak üzere dört takım çikolata yarışmasında mücadele etti. Elbette birinciyi jüri değerlendirecek, ancak ben hepsini gönlümde birinci olarak kabul ediyorum. Çünkü yarışmaya katılmak nezaket, görgü ve aynı zamanda cesaret işidir. Bu cesaretlerinden dolayı tüm yarışmacıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çikolatanın birçok kişi tarafından sevilerek tüketildiğini belirten Yıldırım, "Çikolatayı sevmeyen yoktur. Çikolata insanın hayatını dengeler, zihnin daha iyi çalışmasına vesile olur ve insanı mutlu eder. Tabii ki aşırıya kaçmamak gerekir. Neticede şekerli bir üründür. Ama her insanın günde mutlaka bir dilim, bir parça da olsa bitter çikolata yemesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AGAFED Genel Başkanı Ahmet Karaman ise Chocolate Cup'ın yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda sektör için güçlü bir etkileşim ve işbirliği platformu olduğunu belirtti.