6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali Sakarya'da Gerçekleşti

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda tepeli güvercinin katıldığı "6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali"nin 6'ncısı Sakarya'da düzenlendi.

Kostüm Güvercin Federasyonunca (KGF) geleneksel hale getirilen geniş katılımlı festivalde, güvercinler, renk, duruş, gözler, gaga ve paçalar gibi özellikleriyle ayrı ayrı puanlandı.

"Federasyon Künyeli/Öntepe ve Çifttepe" olarak adlandırılan, özelliklerine göre 20 farklı kategoride değerlendirilen güvercinlere, 2 gün süren festivalde 12 kişilik hakem heyeti tarafından puanlar verildi.

Her kategoriden 1, 2 ve 3. seçilen kanatlıların sahiplerine kupa ve çeşitli hediyelerin verildiği organizasyonda, yaklaşık 1600 güvercin boy gösterdi, 700'den fazla ziyaretçi katıldı.

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmazer, AA muhabirine, federasyon çatısı altında Türkiye'den 58 il ve Almanya'dan 1300'ün üzerinde üye bulunduğunu belirtti.

Yarışma salonunda yarış kuşu ve katılımcı sayısının geçen yılın üzerinde olduğunu aktaran Yılmazer, daha önce günübirlik düzenlenen festivalin ilk defa iki gün şeklinde yapıldığını bildirdi.

Yılmazer, Bursa, Ankara, Karaman, Aksaray, Samsun, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Düzce, Antalya, İzmir ve Denizli'den katılım gerçekleştiğine değinerek, "Bunlar 'masa kuşu' diye de tabir edilir. Kostüm güvercinidir. Özellikleri önceden belirlenmiş, kriterleri yazılmış güvercinler, üzerindeki tüylerinin renklerine, yapısına, masadaki duruşlarına, şekillerine ve yürümelerine göre değerlendirilir. Federasyonumuza kayıtlı arkadaşlar da bu normlarda güvercini yetiştirmeye çalışırlar." diye konuştu.

Bilecik'ten festivale 36 güverciniyle katılan Mahmut Keleş, ayrıca sergi alanına 100 kuş getirdiğini anlatarak, 2009'dan bu yana kanatlı beslediğini, özellikle "ala kuşu" baktığını ve şu anda 750 ila 1000 arasında bu türden güvercini bulunduğunu kaydetti.

Edirne'den yarışmaya gelen Göksel Şanlıdağ, her yıl festivale katılmaya çalıştığını belirterek, "Kendimiz 'kınalı' grubu üretiyoruz. Kumaşına, tepesine, tacına olanak sağlayarak bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 20 seneden beri kostüm işindeyim. Yukarıda 1200 kuşum var. Çatı katına bakıyorum, kendi evimizde." ifadelerini kullandı.