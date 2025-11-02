Haberler

6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali Sakarya'da Gerçekleşti

6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali Sakarya'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen 6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'ne 58 ilden ve Almanya'dan 1300'ün üzerinde üye katıldı. Festivalde güvercinler 20 farklı kategoride değerlendirildi, en iyi kuşlara kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda tepeli güvercinin katıldığı "6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali"nin 6'ncısı Sakarya'da düzenlendi.

Kostüm Güvercin Federasyonunca (KGF) geleneksel hale getirilen geniş katılımlı festivalde, güvercinler, renk, duruş, gözler, gaga ve paçalar gibi özellikleriyle ayrı ayrı puanlandı.

"Federasyon Künyeli/Öntepe ve Çifttepe" olarak adlandırılan, özelliklerine göre 20 farklı kategoride değerlendirilen güvercinlere, 2 gün süren festivalde 12 kişilik hakem heyeti tarafından puanlar verildi.

Her kategoriden 1, 2 ve 3. seçilen kanatlıların sahiplerine kupa ve çeşitli hediyelerin verildiği organizasyonda, yaklaşık 1600 güvercin boy gösterdi, 700'den fazla ziyaretçi katıldı.

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmazer, AA muhabirine, federasyon çatısı altında Türkiye'den 58 il ve Almanya'dan 1300'ün üzerinde üye bulunduğunu belirtti.

Yarışma salonunda yarış kuşu ve katılımcı sayısının geçen yılın üzerinde olduğunu aktaran Yılmazer, daha önce günübirlik düzenlenen festivalin ilk defa iki gün şeklinde yapıldığını bildirdi.

Yılmazer, Bursa, Ankara, Karaman, Aksaray, Samsun, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Düzce, Antalya, İzmir ve Denizli'den katılım gerçekleştiğine değinerek, "Bunlar 'masa kuşu' diye de tabir edilir. Kostüm güvercinidir. Özellikleri önceden belirlenmiş, kriterleri yazılmış güvercinler, üzerindeki tüylerinin renklerine, yapısına, masadaki duruşlarına, şekillerine ve yürümelerine göre değerlendirilir. Federasyonumuza kayıtlı arkadaşlar da bu normlarda güvercini yetiştirmeye çalışırlar." diye konuştu.

Bilecik'ten festivale 36 güverciniyle katılan Mahmut Keleş, ayrıca sergi alanına 100 kuş getirdiğini anlatarak, 2009'dan bu yana kanatlı beslediğini, özellikle "ala kuşu" baktığını ve şu anda 750 ila 1000 arasında bu türden güvercini bulunduğunu kaydetti.

Edirne'den yarışmaya gelen Göksel Şanlıdağ, her yıl festivale katılmaya çalıştığını belirterek, "Kendimiz 'kınalı' grubu üretiyoruz. Kumaşına, tepesine, tacına olanak sağlayarak bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 20 seneden beri kostüm işindeyim. Yukarıda 1200 kuşum var. Çatı katına bakıyorum, kendi evimizde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.