GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Milli Aile Haftası Açılış Programı'na katılacak, Sivas Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gemerek Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gündüz Bakım Evi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ek Hizmet Birimleri açılış programlarına iştirak edecek.

(Sivas/10.30/10.45/11.30/11.45/13.30/15.45/16.20)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

3- İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Dünya Etnospor Birliğinin organize ettiği 8. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam edecek.

(İstanbul/10.00)

3- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

4- Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı on ikinci ve son haftasında, Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçları yapılacak.

(Muğla/14.00/Bursa/17.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı on ikinci ve son haftasında, Odunpazarı-MC Sistem Yurdum ve Göztepe-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00)

7- Formula 1'de 2026 sezonunun yedinci ayağı Kanada Grand Prix'sinin sprint yarışı ile sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Montreal/19.00/23.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA