GÜNDEM / 31 Mayıs 2026

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Özel Harekat'ı ziyaret edecek; ABD-İran ateşkesi, İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırıları takip ediliyor; A Milli Futbol Takımı basın toplantısı düzenleyecek; Hentbol ve MotoGP'de önemli karşılaşmalar var.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ??? İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ??? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, Kuzey Makedonya ile yapılacak özel maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip karşılaşmanın son antrenmanını burada yapacak.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Goce Sedloski ve bir futbolcu, Türkiye ile yapılacak özel maç öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak, Kuzey Makedonya maçın hazırlıklarını burada gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/14.15/16.15/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 10. ve son haftasında Spor Toto-Altınpost Giresunspor ve Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- ???????Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı 10. ve son haftasında Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı yapılacak.

(Rize/13.00) (Fotoğraflı)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin yedinci ayağı, İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Mugello/15.00)

