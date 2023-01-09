6'lı masanın adayı kim olacak? HDP, Mansur Yavaş'tan sonra bir ismi daha veto etti

6'lı masanın adayı olarak ismi ön plana çıkan Mansur Yavaş'a kapıları kapatan HDP'den bir isme daha veto geldi. Seçimlerin kilit partisi olarak görülen HDP, Yavaş'ın ardından Meral Akşener'i de asla desteklemeyeceklerini duyurdu.

Türkiye seçimlere doğru giderken 6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. Seçimlerin kilit partisi olan HDP, geçtiğimiz günlerde adaylık için adı ön plana çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kapıları kapatmıştı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz." ifadelerini kullandı.

HDP'DEN BİR İSME DAHA VETO

Bu gelişmelerin ardından 6'lı masanın adayıyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan HDP'den bir isme daha veto geldi. HDP Milletvekili Garo Paylan, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e kesinlikle destek vermeyeceklerini söyledi.

"TUTUMUMUZ NET"

Partilerinin aday olacak isimlerle ilgili görüşlerini belirten Paylan, "Meral Akşener konusunda uzlaşabilir misiniz?" sorusuna, "O konuda tutumumuz net, yani açıkladı MYK'mız. Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok." diye yanıt verdi.