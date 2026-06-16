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Kayseri Merkezli 6 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 221 Gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda 2 bin 500 polis, 1 helikopter ve 2 drone kullanıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini, 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve hiyerarşik yapı içerisinde organize şekilde faaliyet yürüten suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 4 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirildi."

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzü, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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