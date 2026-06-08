Haberler

İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşlar sel ve su baskınına karşı uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Isparta ve Burdur çevreleri Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Seçim öncesi ülke kan gölüne döndü
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması