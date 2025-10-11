6. Feqiye Teyran Anma ve Fikir Dünyası Sempozyumu Bahçesaray'da Gerçekleşti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde "6. Feqiye Teyran Anma ve Fikir Dünyası Sempozyumu" düzenlendi.

Bahçesaray Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen sempozyum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gönüllerin sultanı ve ilçenin yetiştirdiği çok özel biri olan Feqiye Teyran'ı anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Feqiye Teyran'ın sadece şair değil, alim, düşünür ve halk ozanı olduğunu ifade eden Balcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu büyük halk şairi, 16. yüzyılda yaşamış, bilgeliği, şiirleri ve insan sevgisiyle gönüllerde iz bırakmış bir değerdi. Onun şiirlerinde sevgi, sabır, iman ve hikmet vardır. Her dizesinde Van'ın güzellikleri, kuşların sesi, dağların dinginliği yankılanır. Bize düşen Feqiye Teyran'ın, Seyit Fehim Arvasi'nin ve Mir Hasan-ı Veli'nin adını yaşatarak, hikmet dolu öğütlerinden ilham almaktır. Bahçesaray gibi bir cennet köşesinin böyle bir bilgeye ev sahipliği yapmış olması hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir."

Kentte birçok kültürel projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Balcı, "Bunların başında Kitap Van Projesi geliyor. Bu kapsamda ilimize 4 milyon 500 bin kitap kazandırdık. Bahçesaray tüm güzellikleri içerisinde barındırıyor. Uygulayacağımız projelerle Bahçesaray'ı sakin şehirler kapsamına alarak bir kültür ve turizm merkezi yapmak istiyoruz. Bu güzelliklerinden biride Müküs Çayı'dır. Burada köprüler, yürüyüş yolları, seyir terası ve peyzaj çalışmasıyla yeniden düzenliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise "Feqiye Teyran'ın çağlar öncesinde bıraktığı manevi değerleri gelecek nesillere bırakmak için buradayız. Fikir dünyasıyla birçok toplumu etkilemiş manevi ve kültürel alanda öncülük etmiş bir şahsiyettir. Ülkemiz için önemli ve geçmişte toplumlara önderlik etmiş, ömrünü insanlığa adamış bu şahsiyetlerin anılması ve gelecek nesillere aktarılması için öncülük eden Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından farklı üniversitelerden gelen 15 bilim insanı sunum yaptı.

Sempozyuma Vali Yardımcıları Önder Koç ile Musa Göktaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.