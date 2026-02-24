6 ay önce evlenen çifti kaza ayırdı

BURDUR'da Orhan Yalçın'ın (23) otomobiliyle aydınlatma direğine çarptığı kazada 6 ay önce evlendiği eşi Rabia Yalçın (22) hayatını kaybetti. Kamyonun sıkıştırmasıyla otomobilinin hakimiyetini kaybettiği iddia edilen Orhan Yalçın'ın hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kamyonun sıkıştırdığı Orhan Yalçın kullandığı 20 SE 787 otomobilin kontrolünü kaybederek refüjteki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Orhan Yalçın'ın yaralandığı kazada eşi Rabia Yalçın ise hayatını kaybetti. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Yalçın tedaviye alındı. Çiftin 15 Ağustos 2025'te evlendiği öğrenildi. Yapılan incelemede ekipler kazaya sebep olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünü ifade amacıyla polis merkezine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı