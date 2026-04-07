59 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2,3 Ton Uyuşturucu Madde ve 1,2 Milyon Hap Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 59 ilde son 4 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 529 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerden 129'unun tutuklandığı, 49'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 59 ilde son 4 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 529 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerden 129'unun tutuklandığı, 49'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"59 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 4 gündür düzenlenen operasyonlarda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 529 şüpheli yakalandı. 129'u tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 59 ilde 795 ekip, 1987 personel, 14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Haberler.com
500

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz