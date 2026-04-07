59 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2,3 Ton Uyuşturucu Madde ve 1,2 Milyon Hap Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 59 ilde son 4 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 529 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerden 129'unun tutuklandığı, 49'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"59 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 4 gündür düzenlenen operasyonlarda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 529 şüpheli yakalandı. 129'u tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 59 ilde 795 ekip, 1987 personel, 14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA