Mısır'da 57. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı başladı

Mısır'da "her eve bir kütüphane" temasıyla düzenlenen 57. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mısır Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Bakanı Ahmed Fuad Henu, başkent Kahire'deki Mısır Uluslararası Sergi Merkezi'nde açılışını yaptı.

Bakan Henu, 3 Şubat tarihine kadar ziyaretçileri kabul edecek Uluslararası Kahire Kitap Fuarı'nı bu yıl "her eve bir kütüphane" temasıyla düzenlediklerini belirtti.

"Her eve bir kütüphane" sloganı doğrultusunda Mısır hükümeti olarak okuma alışkanlığını desteklemeye çalıştıklarını dile getiren Henu, bu bağlamda çeşitli kültürel eserleri kapsayan bin kitap için indirimlerin yapıldığına işaret etti.

Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından biri kabul ediliyor. İlki 1969 yılında düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kitap fuarına 83 ülkeden 1457 yayınevi katılıyor.