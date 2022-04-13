57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) İzmir - Manisa Spil Dağı Milli Parkı etabı, İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Saat Kulesi önünden verilen start ile başladı.
MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) İzmir - Manisa Spil Dağı Milli Parkı etabı, İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Saat Kulesi önünden verilen start ile başladı. Turun 127 kilometrelik dördüncü etabında sporcular, Manisa'nın Yunusemre ilçesinden geçerek, Turgutlu'ya doğru pedal çevirdi.