Bodur çifti 56 yıldır birbirinin elini bırakmıyor

Tekirdağ'da yaşayan Salih ve Saadet Bodur çifti, 56 yıllık evliliklerini huzurevinde sevgi ve saygı ile sürdürüyor. Zorlu günleri birlikte aşan çift, geçmişi yad ederek mutlu bir hayat sürüyor.

Tekirdağ'da yaşayan Salih ve Saadet Bodur çifti, 56 yıllık evliliklerini sevgi, saygı ve ilk günkü aşkla huzurevinde de devam ettiriyor.

Tekirdağlı 76 yaşındaki Salih Bodur ile 73 yaşındaki Saadet Bodur, lise yıllarında tanıştıktan sonra 1970 yılında evlendi.

Üç çocuk sahibi olan Bodur çifti, 56 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine destek olarak birçok zorluğu birlikte aştı.

Yedi ay önce kendi istekleriyle yerleştikleri Çorlu Huzurevinde birlikte çay içip müzik dinleyerek ve geçmişi yad ederek yaşamlarını sürdüren çift, mutluluklarıyla çevrelerindekilere örnek oluyor.

Emekli polis olduğunu belirten Salih Bodur, mesleği gereği birçok şehirde görev yaptığını söyledi.

Görev yoğunluğu nedeniyle zaman zaman çocuklarıyla yeterince ilgilenemediğini ifade eden Bodur, eşinin aileyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Eşiyle lise çağlarında tanıştığını anlatan Bodur, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karşılıklı olarak demek ki bir gönül bağı oluştu ki ailelerimizin muhalefetine rağmen biz nişanlandık. Ama sonradan da kaçarak evlendik. Eşimi tanıdığım için, eşimle de bu kadar yıl evli olduğum için mutluyum."

Bize gıpta edenlere de Allah sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin. Doğru zamanda olmasa da doğru kişiyle tanıştığım için pişman değilim. Huzurevinde devletin şefkatini gördük. Sunulan hizmetlerden memnunuz."

Sorunları sevginin gücüyle aştılar

Saadet Bodur da 56 yıldır birbirlerine destek olarak evliliklerini sevgiyle sürdürdüklerini ifade etti.

Evliliklerinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Bodur, sevginin sorunların aşılmasında en önemli güç olduğunu vurguladı.

Bodur, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yıllarımız çok güzel geçti ama bütün yük kadına düşüyor. Kadın çok önemli. Her yönde idareci olmak gerekiyor. İşler kadına kalıyor. Eşim hep görevdeydi, ben ev ve çocuklarla ilgilendim. Tayinci olduk, gezdik. Çocuklarımızın işleri yoğun olduğu için bize çok zaman ayıramıyorlar. Biz de kendi isteğimizle buraya geldik. Yeni evlenecekler sabırlı olmalı. Evlilikte her şey sabır."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
