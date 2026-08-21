Haberler

Tuğgeneral Köse'den Veda Ziyareti

Tuğgeneral Köse'den Veda Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde Vali Uğur Turan ve Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti. Vali Turan, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek sağlık ve huzur diledi.

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Tuğgeneral Köse, Vali Uğur Turan ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.

Turan, emekliliğinde Köse ve ailesine sağlık ve huzur diledi.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

İstanbul'da mezarlık manzaralı sıfır daireler! 'Orada oturmak için yürek lazım'

Mezarlığa sıfır daireler! "Orada oturmak için yürek lazım"
İsviçre'de tatil beldesinde bir restoranda yangın çıktı: 8 yaralı, 5 kayıp

İnsanların akın ettiği tatil bölgesinde yangın felaketi
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular
Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri yok etmiş!

Kuytulcuların karargahına baskın: Operasyonu anlayınca bunu yapmışlar