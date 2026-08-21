Tuğgeneral Köse'den Veda Ziyareti
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde Vali Uğur Turan ve Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti. Vali Turan, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek sağlık ve huzur diledi.
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde veda ziyaretlerinde bulundu.
Tuğgeneral Köse, Vali Uğur Turan ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.
Turan, emekliliğinde Köse ve ailesine sağlık ve huzur diledi.
Kaynak: AA