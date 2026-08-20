Tuğgeneral Köse'den Belediye Başkanı Bulut'a Veda Ziyareti
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti. Bulut, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek sağlık ve mutluluk diledi.
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde veda ziyaretinde bulundu.
Tuğgeneral Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'ndeki görev süresince sunduğu hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.
Köse ve ailesine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileyen Bulut, yeni yaşamında başarı temennisinde bulundu.
Ziyarette Köse'ye eşi Filiz Şenbaş Köse de eşlik etti.
Kaynak: AA