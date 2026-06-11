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Kahramanmaraş'ta 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

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Kahramanmaraş'ta, Sultan İkinci Bayezid Han Vakfı'nca 25 çocuk sünnet ettirildi. Etkinlik kapsamında lunapark, şehir turu ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Kahramanmaraş'ta, 530 Yıllık Sultan İkinci Bayezid Han Vakfı'nca 25 çocuk sünnet ettirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlenen etkinlikte, sünnet olan çocuklar daha sonra lunapark etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu ardından süslenen araçlarla çocuklar için şehir turu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Restoran'da devam eden etkinlikte konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, kentte 25 çocuğun sünnetinin yaptırıldığını söyledi.

Vakıf kültürünün yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma anlayışını yaşatan en önemli değerlerden biri olduğunu belirten Tunç, Sultan İkinci Bayezid Han Vakfı'nın 530 yıllık vakfiyesinde yer alan hayır şartının bugün de yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
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