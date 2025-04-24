53. İstanbul Müzik Festivali: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu Kazananları Açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" projesinin kazananları belli oldu.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, projede bu yıl 13 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı.

Proje ile genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurt dışında devam etmelerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunuluyor.

Destek almaya hak kazanan müzisyenler, İdil Dündar, Zeynep Yiğitoğlu, Derin Topgül, Deniz Akgün, Elif Duru Özçelik, Beste Yalı, Birce Kayhan, Yağmur Sena Üner, Deniz Işık, Zeynep Duru Güleç, Lidya İpek Keskin, Carmen Dilara Bağış ve Zeynep Özden oldu.

Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Yarının Kadın Yıldızları 21 Haziran'da Süreyya Operası'nda sahnede olacak

Genç müzisyenler, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konserde, 21 Haziran'da Süreyya Operası'nda konser verecek.

Konserde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 75. yılına özel olarak, besteci Ceren Türkmenoğlu'na verilen sipariş eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Türkmenoğlu'nun yaylı çalgılar dörtlüsü için besteleyeceği yeni eseri, fondan yararlanmaya hak kazanan genç müzisyenler seslendirecek, görsel sanatçı Hilal Can ise canlı görselleme performansıyla sahnede olacak.