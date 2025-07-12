500 Tam Puan Alan Öğrenci Abdullah Asım Şahin'e Tebrik Ziyareti

500 Tam Puan Alan Öğrenci Abdullah Asım Şahin'e Tebrik Ziyareti
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Mersin'in Mut ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında 500 tam puan alan Abdullah Asım Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek'i ziyaret ederek başarısını kutladı.

Mersin'in Mut ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Abdullah Asım Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek'i ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dölek'e makamında ziyarette bulunan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Şahin'e, ailesi, öğretmenleri ve okul idarecileri de eşlik etti.

Dölek, LGS kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan Şahin'i tebrik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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