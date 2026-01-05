Ankara-Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu; 25 tutuklama /Haber eklendi

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonda 250 milyon TL dolandıran organize suç örgütüne yönelik 29 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 25'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; internet üzerinden 'oto yedek parçası' satmak vaadiyle 500'den fazla kişiyi yaklaşık 250 milyon TL dolandırarak, haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

