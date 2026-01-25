Haberler

Bakan Kurum: Bugüne Kadar 32 Şehirde 121 Bin 265 Konutun Hak Sahibi Belli Oldu

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesinde 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini ve bu hafta 9 şehirde daha kura çekimi yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesine ilişkin, "Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
