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Albüm: Çin'in Yunnan Eyaletinde 5. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu Düzenlendi

Albüm: Çin'in Yunnan Eyaletinde 5. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu Düzenlendi
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Çin'in Yunnan eyaletinde düzenlenen 5. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu'nda, Xinhua Enstitüsü'nün hazırladığı 'Doğa ile Uyum İçinde Yaşamak' başlıklı yaban fili koruma raporu tanıtıldı. Forumda uluslararası iletişimde yeni mekanizmalar ele alınıyor.

XİSHUANGBANNA, 17 Temmuz (Xinhua) -- 5. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu, perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Xishuangbanna Dai Özerk İli'nde başladı. Forumda bir araya gelen yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar, medya çalışanları ve ilgili kurumların temsilcileri, uluslararası iletişimde yeni mekanizma ve yolları ele alıyor.

Bu yılki etkinlik kapsamında, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün hazırladığı "Doğa ile Uyum İçinde Yaşamak: Çin'in Yaban Fili Koruma Alanının Ardındaki Ekolojik Medeniyet" başlıklı bir rapor yayımlandı. Çin'in yaban fili koruma çalışmalarının derinlemesine analiz edildiği raporda insan ile doğa arasında uyumlu bir yaşamı esas alan modernleşme arayışlarına yönelik deneyimler ve ilham verici örnekler paylaşılıyor.

Kaynak: Xinhua
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