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5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı, savcılıktan serbest kaldı

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı, savcılıktan serbest kaldı

ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası evde 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin alan Ali A. (29), savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası evde 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin alan Ali A. (29), savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 576 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Kardeşleri ile yaşayan Ali A., annesi ve erkek kardeşiyle dolapta bulunan etlerin parçalanması yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce aile üyeleri polis merkezine giderek Ali A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Ali A. için evden uzaklaştırma kararı alındı. Aile bireyleri polis merkezinde bulunduğu esnada eve gelen Ali A., yaşları 4 ile 17 arasında değişen 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin aldı. Evde bulunan yeğenler durumu aile bireylerine haber verdi. Eve gelen kardeşler ve baba içeri giremeyince durumu 112'ye bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aile bireylerinden 6 kişiyi rehin alan Ali A., serbest bırakma karşılığında hesabına 16 bin TL gönderilmesini istedi. Polis ekipleri Ali A. ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini söyledi. Polis ekipleri Ali A.'yı yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda ikna etti. Polis tarafından gözaltına alınmak üzere binadan çıkarılan Ali A., apartmanın önünde bekleyen aile üyelerinin saldırısına uğradı. Polis ekipleri Ali A.'yı güçlükle ekip otosuna bindirerek polis merkezine götürdü.Polis merkezinde Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Ali A., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ali A., serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Muratpaşa Güncel Haberler

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